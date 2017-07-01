Над одесскими лиманами нависла угроза экологической катастрофы

Об этом стало известно на заседании профильной комиссии горсовета.

Как выяснилось, суть проблемы состоит в том, что в случае подтопления отравленные стоки с «полей фильтрации» могут попасть в Куяльницкий и Хаджибейский лиманы.

Ведь на территории «полей фильтрации» уже на протяжении многих лет существует несанкционированная свалка, которая разрослась до двухсот гектаров. Именно она стала причиной отравления стоков, которые могут оказаться в лиманах.

Реальность данной опасности признала и заместитель директора экологического департамента Валентина Дацюк, по словам которой, стоки нуждаются в срочной очистке. Правда, как именно это организовать, чиновник не сообщила.

Впрочем, как выяснилось на заседании, ранее этот вопрос решался т.с. природным способом, за счет действующей дренажной системы. Но при строительстве дороги, соединяющей площадку «Сухого порта» с Одесским морским портом многие стоки были засыпаны.

Поэтому было принято решение провести выездное заседание комиссии, чтобы депутаты могли наглядно оценить серьезность проблемы. А председатель комиссии Александр Иваницкий отметил, что компания, которая строила дорогу и засыпала стоки, должна их восстановить. Однако механизм этого восстановления он так же не озвучил.