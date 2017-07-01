Одессу с Кишиневом свяжет новый скорый поезд

Такое решение принято на в Одессе на совещании руководителей транспортных структур Украины и Молдовы.

По информации облгосадминистрации, новый поезд будет запущен уже осенью нынешнего года. При этом продолжительность поездки составит всего четыре часа пятнадцать минут, а в случае упрощения системы таможенного контроля и того меньше — три часа тридцать минут.

Как отметил губернатор Максим Степанов, «…перспективы и возможности, которые открывает внедрение нового поезда, велики. Летом он станет существенным подспорьем для туристов, а зимой, когда трассы занесены, добираться на поезде станет гораздо удобнее, чем на автомобиле!»

К тому же, по мнению главы региона « … в дальнейшем есть перспективы продления маршрута до Бухареста!»

Отметим, что ранее представители двух стран не могли согласовать вопросы, связанные с открытием нового железнодорожного маршрута, на протяжении почти пяти лет!