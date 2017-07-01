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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

По соседству со Стамбульским парком будет создана площадка для выгула домашних животных

Категория: Новости


По соседству со Стамбульским парком будет создана площадка для выгула домашних животных

Такое решение принято в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Как отметила директор департамента экологии Татьяна Касько, она будет создана на нижней террасе склонов, которая не вошла в состав парка.

Как отметил городской голова Геннадий Труханов, раньше склоны под Приморским бульваром активно использовались для выгула животных и теперь многие любители животных очень недовольны тем, что в Стамбульском парке теперь запрещен выгул животных.

«А мы должны учесть интересы и этой категории одесситов», — резюмировал мэр.

Правда, когда именно будет открыта обещанная площадка, чиновники не сообщили.

Добавим, что по распоряжению муниципалитета в Стамбульском парке на днях будет установлен новый туалет со специальной кабиной для инвалидов.



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