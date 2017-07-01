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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В нынешнем году в административную комиссию исполкома поступило 849 протоколов о нарушениях как со стороны юридических, так и физических лиц.

Категория: Новости


В нынешнем году в административную комиссию исполкома поступило 849 протоколов о нарушениях как со стороны юридических, так и физических лиц.

Такую информацию обнародовал председатель комиссии Александр Ахмеров. В результате городской бюджет пополнился на 765 тысяч гривен.

Однако, по его словам, далеко не все структурные подразделения ответственно подошли к своим обязанностям в этом отношении. Так, Малиновская райадминистрация, ЖКС «Черемушки» и управление по охране объектов культурного наследия не составили ни одного протокола.

Это возмутило мэра: «Что, у вас все в порядке и нет никаких нарушений?», — задал вопрос Геннадий Труханов и поручил срочно усилить работу, обращаясь, в случае необходимости, за помощью к сотрудникам юридического департамента.



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