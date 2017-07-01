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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе под колесами маршрутки погиб человек

Категория: Новости / Происшествия


В Одессе под колесами маршрутки погиб человек

Трагедия произошла сегодня утром в районе «Привоза».

По информации Патрульной полиции, маршрутный автобус №220 при повороте с Екатерининской на Новощепной Ряд сбил пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

По имеющейся информации, погибшей 80 лет.

Проводится расследование. Временно приостановлено движение трамваев по улице Новощепной Ряд и затруднено автомобильное движение.

Непосредственные причины происшествия устанавливаются.

Отметим, однако, что из-за насыщенности движения, связанного как с большим количеством личного и пассажирского транспорта, а так же выездом междугородних автобусов с расположенной по соседству автостанции,  движение здесь затруднено практически постоянно. В светлое время суток, во всяком случае.

А поскольку обочины по обе стороны движения со стороны Екатерининской используются под парковку, а на пересечении с Новощепным Рядом – еще и под лоточную торговлю, обзор водителям крайне затруднен. В результате аварийные ситуации возникают тут регулярно.



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