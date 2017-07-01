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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Тройное ДТП произошло нынешней ночью в Одессе

Категория: Новости


Тройное ДТП произошло нынешней ночью в Одессе

По информации ГУНП в Одесской области, около часа ночи на перекрестке улиц Жуковского и Ришельевской автомобиль «Ниссан» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110», после чего его откинуло на припаркованную «Мазду».

В результате шестнадцатилетняя пассажирка «Ниссана» получила травмы и была госпитализирована.

Ведется расследование. По предварительной информации, причиной столкновения стало то, что «Ниссан» не уступил права преимущественного проезда «ВАЗу», как того в данном случае требовали правила дорожного движения.



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