Тройное ДТП произошло нынешней ночью в Одессе

По информации ГУНП в Одесской области, около часа ночи на перекрестке улиц Жуковского и Ришельевской автомобиль «Ниссан» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110», после чего его откинуло на припаркованную «Мазду».

В результате шестнадцатилетняя пассажирка «Ниссана» получила травмы и была госпитализирована.

Ведется расследование. По предварительной информации, причиной столкновения стало то, что «Ниссан» не уступил права преимущественного проезда «ВАЗу», как того в данном случае требовали правила дорожного движения.