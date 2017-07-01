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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Международные учения «Си Бриз-2017» это наш ответ идеологам гибридных войн!

Категория: Новости


Международные учения «Си Бриз-2017» это наш ответ идеологам гибридных войн!

Такое заявление сделал в ходе пребывания в Одессе Президент Украины Петр Порошенко.

Поднявшись на борт флагмана украинских ВМС фрегата «Гетман Сагайдачный», Петр Порошенко заявил, что «...эти учения – проявление готовности проведения совместных действий по защите трансатлантичеких ценностей и важный шаг в обеспечении стабильности в регионе».

Глава государства поблагодарил иностранных участников учений за то, что они делятся своим опытом с украинскими военными.

Он отметил, что 3700 человек, 29 кораблей и около трех десятков самолетов — это рекордные показатели за все годы подобных учений.



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