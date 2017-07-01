Литва выдаст США обвиняемого в кибермошенничестве на $ 100 млн

Вильнюсский окружной суд в понедельник постановил выдать США литовца, который обвиняется в том, что с помощью поддельных электронных писем обманом выманил у американских компаний информационных технологий на 100 млн. долларов.

Об этом сообщает портал Delfi.

Эвалдас Римашаускас был задержан по просьбе правоохранительных органов США в Литве в марте и с тех пор находится под арестом.

В мае суд попросил США предоставить дополнительные данные в связи с обвинениями.

Литовец обвиняется в том, что, рассылая сфабрикованы электронные письма на предприятия США, выдавал в них себя за работников зарегистрированной в Азии компании. Деньги, которые присылали ему американские компании, по всем подозрениям, он направлял на свои банковские счета.

Согласно обвинений, преступления были совершены в 2003-2005 годах. Американский бизнес-журнал Fortune сообщил, что жертвами мошенничества стали два сетевых гиганта США - Google и Facebook. Правоохранители США предъявили литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности. За два первых преступления грозит лишение свободы на срок до 20 лет.