Одесситам повысили на треть тариф на воду

«Инфоксводоканал» сообщает об изменение тарифов на услуги холодного водоснабжения и воодоотведения.

Соответствующее решение утвердила Национальная комиссия по энергетике и регулированию рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, жители частного сектора будут платить за поставку 1 кубометра воды 9 гривен 35 копейки, за отведение стоков - 6,82 гривен за кубометр, т.е. в сумме - 16 гривен 17 копеек за кубометр.

Для жителей многоквартирных домов будет действовать тариф в 10,20 гривны за водоснабжение и 7,44 гривны - за водоотведение, т.е. в сумме 17 гривен 64 копеек за каждый кубометр.

Новые тарифы за воду одесситы увидят в счетах уже за июль.