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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Рейтинг Терезы Мэй достиг худшего показателя - опрос

Категория: Новости

Рейтинг Терезы Мэй достиг худшего показателя - опрос

Рейтинг премьер-министра Великобритании Терезы Мэй достиг наихудшего своего уровня.

Таковы результаты опроса Opinium, сообщает .indy100.com

Исследование показало, что рейтинг Мэй продолжает снижаться на фоне роста популярности лидера лейбористов Джереми Корбина. Так, работу Мэй одобряют 30% британцев, а не одобряют - 51%, в то время как те же показатели в Корбина составляют 41% и 37% соответственно.

Рейтинг Терезы Мэй достиг худшего показателя - опрос

В то же время результаты опроса показывают, что 36% населения по-прежнему считают, что Тереза ​​Мэй лучше подходит на должность премьер-министра, и только 33% одобряют Джереми Корбина в этой роли.

Следующие очередные выборы в Великобритании должны пройти только в 2022 году, однако шесть из десяти британцев считают, что Мэй должна подать в отставку раньше. Около 33% выступают за ее немедленную отставку, 16% считают, что Мэй должна уйти после завершения переговоров о выходе Британии из ЕС, еще 8% - незадолго до следующих выборов.

https://www.indy100.com/article/theresa-may-jeremy-corbyn-approval-ratings-gap-labour-conservative-prime-minister-general-election-7844786



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