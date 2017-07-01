ЕС поможет Украине эффективно использовать подземные хранилища газа

Украина и ЕС начали проект комплексного изучения эффективного использования украинских подземных хранилищ газа.

Об этом сообщает Экономическая правда и пресс-служба "Нафтогаз-Украина".

"Исследование предполагает прогнозирование спроса на услуги по хранению газа на следующие 20 лет и изучение возможностей Украины на рынке ПХГ. На основе полученных результатов будет разработано несколько стратегических сценариев оптимального использования украинских ПХГ", - говорится в сообщении.

"Этот проект позволит нам привлечь лучших консультантов к разработке оптимальной стратегии для уникальной инфраструктуры хранения газа в Украине", - прокомментировал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Отмечается, что команда проекта проанализирует, какие из имеющихся газохранилищ необходимы для эффективной работы газотранспортной системы Украины.

Напомним, по результатам 2016 НАК "Нафтогаз Украины" получил чистую прибыльв размере 25,5 млрд гривен, а размер уставного капитала "Нафтогаза" увеличилсядо 190,15 млрд гривен.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" завершила перечисление в государственный бюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд гривен.