Памятник Фридриху Энгельсу из-под Полтавы установили в Манчестере

Торжественная церемония открытия памятника немецкому философу Фридриху Энгельсу в британском Манчестере 16 июля сопровождалась музыкальным концертом, а также демонстрацией фильма о путешествии памятника из Украины в Великобританию.

Открытие памятника состоялось в рамках 18-дневного Манчестерского международного фестиваля и стало заключительной частью культурного мероприятия.

Памятник Энгельсу много лет стоял на задворках одного из колхозов в Полтавской области, пока его не купил британский художник и режиссер Фил Коллинз.

По данным местного издания Manchester Evening News, Энгельс приехал в Манчестер в 1842 году, там он написал ряд своих известных трудов и в итоге прожил в городе около 30-ти лет.