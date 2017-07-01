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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Для южных областей Украины субсидии сократили, а западным и Киеву повысили

Категория: Новости / Экономика и финансы

Для южных областей Украины субсидии сократили, а западным и Киеву повысили

Одесский регион получит на компенсацию субсидий чуть более половины запланированной суммы.

Об этом в ходе аппаратного совещания 17 июля рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, депутаты Верховной Рады в ходе голосования сократили сумму для южных областей: Одесской, Николаевской и Херсонской. Конкретно для Одесского региона сумму уменьшили на 155 миллионов гривен, и теперь область получит не 385, а 230 миллионов.

При этом Бедрега отметила, что финансирование ряда западных регионов и Киева увеличилось.

Кроме того, она напомнила, что долг Одессы перед поставщиками в целом составляет 190 миллионов гривен, поэтому с большой долей вероятности город получит примерно половину затребованной суммы.



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