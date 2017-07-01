Немецкий бизнес готов инвестировать в Украину – опрос  (ВИДЕО)

68% немецких компаний планируют дальнейшие инвестиции в Украину, а 78% видят четкие предпосылки для роста экономики. Об этом свидетельствуют результаты опроса Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

По результатам опроса, немецкие предприятия положительно оценивают конъюнктуру рынка в Украине и ожидают оживление как в экономике страны в целом, так и в отдельных отраслях.

По мнению 56% немецких компаний, экономическая среда в стране хорошая или очень хорошая. При этом почти две трети ожидают рост оборота в 2017 году и 27% предсказывают увеличение этого показателя более чем на 10%.

По сравнению с 2015 годом 15% компаний нарастили масштабы инвестиций в Украину, а 42% инвестировали на том же уровне. В 2016 году 94% компаний, принявших участие в опросе, не выводили инвестиции и 95% не планируют этого делать и в 2017 году.

Для сравнения: в кризисном 2014 году 28% предприятий пришлось прекратить деятельность определенных направлений своего бизнеса в Украине.

В 2016 году 33% компаний увеличили численность работников, а на 2017 год привлечение новых кадров в планах каждой второй компании. Такая тенденция окажет влияние на другие аспекты рынка труда: увеличение спроса на квалифицированных работников и повышение заработной платы, особенно в регионах Украины, для которых наличие квалифицированного персонала в будущем будет одним из факторов конкурентоспособности.

За последние пять лет структура экспорта украинских товаров значительно изменилась, отмечается в сообщении промышленно-торговой палаты. Если в 2012 году 29,2% экспорта приходились на металлургические изделия (прежде всего сырую сталь), то в 2016 году основными отраслями стали автомобильные комплектующие (24,7%) и сельскохозяйственные изделия (10,7%), тогда как металлы опустились на третью ступень (9,6%).

Источник: Экономическая правда