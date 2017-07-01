Железнодорожной линии в обход Приднестровья – быть!

Такую задачу поставил в ходе пребывания в Одесской области Президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, введение в эксплуатацию железнодорожного сообщения между Одессой и Кишиневом в обход Приднестровья носит приоритетный характер.

Речь идет о восстановлении давно заброшенной и пришедшей фактически в негодность железнодорожной ветки «Бессарабка – Березино».

Напомним, что данный вопрос поднимался уже неоднократно, но так и не реализовался. В первую очередь, из-за отсутствия должного финансирования.

Отметим, что по неофициальной информации, посильную лепту в пробуксовывание проекта вносили и местные элиты украинского Придунавья, которые опасались (и не без основания), что открытие этого сообщения негативно отразится на транзитном потенциале региона.