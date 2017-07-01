Главы Украины и Молдовы совместно открыли современный пункт пропуска на границе с… Приднестровьем

Основной целью пребывания в Одесской области Президента Украины Петра Порошенко стало участие, совместно с премьером Молдовы Павлом Филипом, в торжественном открытии пограничного пункта пропуска «Кучурган-Первомайское».

Его характерной особенностью станет то, что теперь с украинской стороны пропуск граждан и транспортных средств через границу будут осуществлять не только украинские, но и молдавские пограничники.

Это объясняется тем, что по другую сторону границы находится непризнанная ПМР, и тамошние власти не допускают к себе молдавских пограничников.

По мнению Петра Порошенко, «…это очень важный шаг и принципиальное решение! Мы должны обеспечить безопасность, прозрачность, комфортабельность и антикоррупционность для всех, кто пересекает границу».

Кроме того, по мнению Главы государства, это станет еще одним шагом на пути восстановления территориальной целостности Молдовы.

«Ради людей, которые живут на непризнанной территории», — подчеркнул президент.

Отметим, однако, что каким образом совместный контроль за пересечением границы будет способствовать «антикоррупционности», так и осталось непонятным. Разве что украинские и молдавские пограничники теперь будут следить не только за теми, кто пересекает границу, но и друг за другом.

Так же не совсем понятно, как открытие совместного пункта пропуска сможет помочь воссоединению Молдовы.