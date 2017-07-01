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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Жизнь молодому одесситу спас рюкзак

Категория: Новости


Жизнь молодому одесситу спас рюкзак

Накануне на 17-ти летнего парня наехал трамвай. Происшествие произошло на 4-й станции Большого Фонтана.

По информации Патрульной полиции, молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте, к тому же в непосредственной близости от движущегося трамвая. К счастью, на его плече висел рюкзак, на который и наехало трамвайное колесо. Это и спасло юноше жизнь. Тем не менее он получил травмы и был госпитализирован.

Проводится расследование.

Добавим, что из-за случившегося трамвайное движение по Фонтанской дороге было остановлено почти на два часа.



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