У друга погибшего от взрыва гранаты юного одессита обнаружили целый арсенал

По информации ГУНП в Одесской области, в ходе расследования взрыва боевой гранаты в комнате многоэтажного дома на Дальницкой, в ходе которого погиб 16-ти летний парень, правоохранители нашли целый арсенал боеприпасов. Он был выявлен в гараже у одного из друзей погибшего.

Правоохранители нашли сразу десять ручных гранат различных систем, семь запалов, тротиловую шашку, осветительные патроны и боеприпасы к автомату Калашникова.

По данному факту начато уголовное расследование сразу по двум статьям: 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»)

Напомним, что накануне от взрыва гранаты РГД-5 один юноша погиб, а еще двое получили ранения.