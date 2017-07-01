 
Информация к новости
  • Просмотров: 534
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

У друга погибшего от взрыва гранаты юного одессита обнаружили целый арсенал

Категория: Новости


У друга погибшего от взрыва гранаты юного одессита обнаружили целый арсенал

По информации ГУНП в Одесской области, в ходе расследования взрыва боевой гранаты в комнате многоэтажного дома на Дальницкой, в ходе которого погиб 16-ти летний парень, правоохранители нашли целый арсенал боеприпасов. Он был выявлен в гараже у одного из друзей погибшего.

Правоохранители нашли сразу десять ручных гранат различных систем, семь запалов, тротиловую шашку, осветительные патроны и боеприпасы к автомату Калашникова.

По данному факту начато уголовное расследование сразу по двум статьям: 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»)

Напомним, что накануне от взрыва гранаты РГД-5 один юноша погиб, а еще двое получили ранения.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 