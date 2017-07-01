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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Верховную Раду внесён законопроект о высоких штрафах за выбрасывание мусора мимо урн

Категория: Новости

В Верховную Раду подан законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах) под номером 6730. Об этом написала один из соавторов документа, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

Законопроект устанавливает административную ответственность за выбрасывание любых отходов за пределы урн, контейнеров или других емкостей для сбора, утилизации или переработки мусора.

За это нарушение предлагается ввести наложение штрафа на граждан от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-850 гривен), а за повторное совершение такого правонарушения - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 гривен).

В то же время, изменениями в ч.3 ст.109, ч.3 ст.116-2 и ч.2 ст.119 согласованы размеры соответствующих административных штрафов за отдельные виды административных правонарушений, предусмотренных этими статьями, в частности, за выброс отходов в отдельных местах (с железнодорожного и автотранспорта и пр.).



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