ВР хочет увеличить компенсацию депутатам за аренду жилья до 650 грн/сутки

Аппарат Верховной Рады намерен с сентября увеличить компенсацию депутатам за аренду жилья с 460 грн в сутки до 650 грн. Об этом идет речь в решении регламентного комитета Рады, передают "Українські Новини"

Депутаты выяснили, что компенсацию стоимости аренды жилья рассчитывают исходя из того, сколько стоит однокомнатный номер гостиницы "Киев". Раньше это было 460 гривен в сутки, однако эта сумма была актуальна более трех лет назад.

С момента утверждения такого размера компенсации, выросли коммунальные тарифы (на электроэнергию, теплоснабжение, горячее водоснабжение и водоотвод и т.д.), а также менялся размер минимальной зарплаты.

По расчетам аппарата Рады, на данный момент средняя стоимость номера составляет около 650 гривен в сутки.

Регламентный комитет согласился с предложением аппарата ВР увеличить размер компенсации депутатам за аренду жилья с 460 до 650 гривен в сутки.

Кроме того, комитет разрешил аппарату установить с 3 июля размер расходов на обеспечение командировок помощников-консультантов депутатов в сумме 400 гривен в месяц.

Как сообщалось ранее, за первый квартал 2017 года компенсацию за жилье получили 169 депутатов. Некоторые из них задекларировали машины, квартиры, украшения и предметы роскоши.