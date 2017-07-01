Сразу трех дельфинов спасли туристы в Дельте Дуная

Путешествующие по Дунаю увидели на мелководье небольшого дельфина, который уже не мог самостоятельно выбраться на глубину. Его буквально на руках отнесли подальше от берега.

Однако он упорно хотел вернуться обратно.

Вскоре спасители поняли почему: там, на самом мелководье, находились еще два дельфина. После того, как их также вывезли на глубину, дельфины благополучно уплыли.

Отметим, что, по мнению экспертов, дельфины могли заплыть на мелководье в погоне за косяком рыб.