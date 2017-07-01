Первый матч чемпионата Украины по футболу пройдет при пустых трибунах

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Матч «Черноморец-Динамо», который состоится сегодня на стадионе «Динамо», пройдет без зрителей.
Такого наказание, которое наложено на Киевский клуб за неадекватное поведение его болельщиков на последнем матче прошлого чемпионата с донецким «Шахтером».
Таким образом, преимущество «своего поля» для киевлян фактически нивелируется, что повышает шансы одесситов.
Добавим, что запрет на зрителей не отразиться на телевизионной трансляции, которая пройдет в обычном режиме.
Напомним, что киевские «ультрас» «отличились» и во время проведения Суперкубка в Одессе, из-за чего судье пришлось дважды останавливать проведение матча.