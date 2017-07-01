В Одессе бюджет развития выполнен за полгода.

Об этом накануне сообщила директор департамента финансов горсовета Светлана Бедрега.

По ее словам, годовой объем наполнения бюджета развития составлял 164 миллиона гривен, а на 10 июля в него уже реально поступило 165 миллионов.

Таким образом, годовой показатель обеспечен всего чуть более, чем за шесть месяцев.

В результате по итогам полугодия можно принять решение о пересмотре бюджетных показателей. благодаря чему можно будет увеличить финансирование других статей.

Например, направить средства для подготовки к новому отопительному сезону.