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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одессе бюджет развития выполнен за полгода.

Категория: Новости


В Одессе бюджет развития выполнен за полгода.

Об этом накануне сообщила директор департамента финансов горсовета Светлана Бедрега.

По ее словам, годовой объем наполнения бюджета развития составлял 164 миллиона гривен, а на 10 июля в него уже реально поступило 165 миллионов.

Таким образом, годовой показатель обеспечен всего чуть более, чем за шесть месяцев.

В результате по итогам полугодия можно принять решение о пересмотре бюджетных показателей. благодаря чему можно будет увеличить финансирование других статей.

Например, направить средства для подготовки к новому отопительному сезону.



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