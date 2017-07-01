Память об одесских олимпийцах решили увековечить звездами

О таком варианте было заявлено в ходе совещания в мэрии. В рамках реконструкции сквера возле спорткомплекса «Олимпиец», предполагается вымостить «аллею со звездами». При этом каждая звезда будет посвящена одесскому спортсмену, завоевавшему олимпийскую награду.

По словам инициаторов, этот проект согласован с самими олимпийцами с учетом их пожеланий.

Однако городской голова Геннадий Труханов остался не в восторге от такой идеи.

По его словам, сама идея «Аллеи спортивных звезд» безусловно хороша, но в данном случае, по его убеждению, отметить олимпийские победы было бы целесообразно не звездами, а олимпийскими кольцами!