Американский уголь для Украины подорожал втрое

США почти в три раза увеличили цены на металлургический уголь для Украины по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете Минэнерго США, передают Вести . Отмечается, что в январе - марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, хотя цена за аналогичный период в 2016 году составила 71 доллар. Объемы приобретенного Киевом угля возросли с 355,1 тысяч тонн за первые месяцы прошлого года до 865,7 тысяч тонн - в текущем.

В то же время для некоторых стран цена на ископаемое топливо снизилась. Так, Норвегия закупила в первые три месяца 2017 года у США уголь за 125 долларов за тонну, а в 2016-м - за 140 долларов.

В июне украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью трем украинским телеканалам сказал, что Украина закупит два миллиона тонн угля у американского штата Пенсильвания. При этом власти Украины заявили об отказе покупать уголь на Донбассе.

«Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о поставках угля из Пенсильвании (США) по конкурентным ценам... При содействии американских властей мы получим гарантированное снабжение минимум 2 млн тонн угля", - заявил Порошенко, уточнив, что в ходе его визита в США для закупки американского угля были "созданы все условия, сейчас только должны заключаться контракты», - сказал Порошенко.