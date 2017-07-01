НАТОвский конфуз и ловушки выбора

«Украине не стоит спешить с членством в НАТО». Такое мнение «Обозревателю» высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.

«Понятно, что сейчас вас в НАТО не примут – сейчас это невозможно. Таким образом, президент Порошенко попал в ситуацию бессмысленного поражения, бессмысленного толкания двери, которая закрыта. Но в то же время он говорит о том, что долгосрочная цель остается, он признает необходимость реформ внутри Украины, я полагаю, и в военной и в гражданской сфере. Это очень хорошо», – убежден Гозман.

По его словам, Украине мало просто реформировать оборонную сферу, чтоб соответствовать требованиям Альянса и объяснил, почему.

«НАТО – это все-таки не только военный, а военно-политический союз. И для вступления в НАТО стране необходим не только тротиловый эквивалент. Необходима эффективная система управления вооруженными силами, соответствующая представлениям европейцев и американцев, необходимо и многое другое – унификация, прозрачность и прочее. Я думаю, что вам пока есть куда двигаться», – заметил российский политик.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита, Украина должна идти в НАТО с помощью «субстантивного (независимого) партнерства».

Результаты исследований показали, что в повседневной жизни мы очень редко прибегаем к рассуждениям, и рациональное и экономическое мышление – это скорее исключение, чем правило. Процессы переработки информации в сознании человека не протекают по законам формальной логики, как до сих пор полагают многие экономисты и философы. Формулируя умозаключения и принимая большинство решений, мы часто игнорируем или просто упускаем важную информацию, ПРИМЕНЯЯ ВМЕСТО НЕЕ КОГНИТИВНОЕ УПРОЩЕНИЕ или простые правила – так называемые «ЭВРИСТИКИ». Если мы будем раздумывать часами над каждой покупкой – никакой жизни не хватит при нынешних перегрузках информации. Эвристика – склонность упрощать, т.е. принимать решения «менее затратно», опираясь на доступность, репрезентативность, авторитетность и свои ощущения. Эти упрощения, СТЕРЕОТИПЫ, ШАБЛОНЫ позволяют нам быстро принимать решения, но при определенных обстоятельствах именно они приводят нас к системным ошибкам. Этим пользуются многие профессиональные «гении услужливости» в политике, в маркетинге, которые ловко всучивают нам залежалый товар, просто говоря нам одно-два НУЖНЫХ слова, на которые, как на крючок, мы охотно ловимся и становимся жертвами их МАНИПУЛЯЦИИ. У них это получается просто потому, что МЫ НЕ ЗНАЕМ КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Хотя этому обучают психологи на курсах при подготовке, например, риелторов.

Доступность как ошибочный критерий многих наших оценок

За какую партию вам голосовать на предстоящих выборах? От чего зависит ваш выбор? Вы с утра до вечера изучаете партийные программы и смотрите в интернете выступления кандидатов? Скорее всего – нет, если вы – не профессиональный политтехнолог. Ваше решение часто зависит от того, как голосуют ваши родственники, друзья, знакомые – ваш «круг». Чтобы найти ответы на все эти вопросы, мы ОПИРАЕМСЯ НА ТУ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ СПОНТАННО ПРИХОДИТ НАМ НА УМ. Результаты ряда исследований показали, что ЧУВСТВО ЛЕГКОСТИ, с которой мы вспоминаем определенную информацию, играет решающую роль в принятии решений. Сознание работает по железному закону: «чем чаще происходит определенное событие, тем выше вероятность, что мы его запомним, а затем снова вспомним». И наоборот: «чем легче нам воскресить в памяти некую информацию, тем чаще мы встречали ее в прошлом». Но легкость, с которой нам удается вспомнить что-либо, ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ЧАСТО НАМ ЧТО-ЛИБО ВСТРЕЧАЛОСЬ В ПРОШЛОМ – она зависит также от ряда других факторов. ПОЭТОМУ ЭВРИСТИКА ДОСТУПНОСТИ ЧАСТО ПРИВОДИТ НАС К ОШИБОЧНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЯМ. Например, яркость события повышает их доступность независимо от того, сколько раз они повторялись в прошлом. Например, такие сенсационные, но в то же время редкие события, как торнадо или эпидемия преувеличенно считают более частой причиной смерти людей, потому что они гораздо ярче остальных событий и более доступны. Главным фактором искажения являются СМИ, которые повышают доступность, мощно влияя на принятие нами ошибочных решений. Например, люди переоценивают риск смерти, о котором непропорционально часто сообщается в прессе. Люди гораздо чаще умирают от инфаркта миокарда, чем в авариях, но только 20% опрошенных считает смерть от инфаркта более частым явлением. Доступность через сообщения СМИ можно продемонстрировать на примере из экономики. Топ-менеджеру нужно принять решение – у какой из двух фирм-поставщиков закупить товар. Он выбирает ту фирму, название которой ему легче вспомнить. Название оказалось более доступным. Только тогда, когда было уже слишком поздно, он понял: легкость припоминания была связана с тем, что СМИ часто упоминали эту фирму в связи со скандалом: представителей этой фирмы обвиняли в вымогательстве. Те события, с которыми мы знакомы из личного опыта, более доступны, чем те, о которых мы слышали от третьих лиц. События, в которых люди сами принимали участие, считаются более вероятными. Если начальник захочет спонтанно оценить количество прогулов сотрудников, он может попытаться вспомнить, по каким причинам они отсутствовали. Чем легче ему будет вспомнить причины их отсутствия на рабочем месте, тем ниже будут показатели количества прогулов. По этой же причине при спонтанной оценке закупщик может переоценить потребность товаров для детей, если в его окружении много семей с детьми. Известность влияет на умозаключения, поскольку она повышает коэффициент вспоминаемости информации и повышает ее доступность.

Эффект якоря: эвристика привязки и корректировки

Психология и экономика пересекаются очень широко. Например, инвестициями не стоит заниматься без знания психологии. Предположим, что на данный момент индекс акций составляет 3000 пунктов. Попросите нескольких знакомых экспертов подумать, может ли этот индекс за месяц повыситься до 5000 пунктов. А нескольких других знакомых – может ли этот коэффициент акций понизиться за тот же месяц до 1000 пунктов. Когда в итоге вы спросите у них , каким будет индекс акций через месяц, «оценки» первой группы будут несколько выше, чем «прогноз» второй. И это объективный процесс. Те, кто знают, как это работает, пользуются этим, добиваются в жизни многого, манипулируя такими, как мы с вами. Результаты научных исследований доказывают, что люди формулируют прогнозы вероятности и частоты, опираясь на исходные показатели, т.е. с привязкой к 1000 или 5000 пунктам, которые были заданы другим человеком при постановке проблемы. Чтобы сформулировать окончательное умозаключение, этот исходный показатель работает как стандарт для сравнения. Собственные умозаключения «приближают» к исходным показателям. Это называют эффектом якоря. Эффект якоря – это психологический эффект, при котором умозаключения подсознания смещают в сторону первоначальной привязки. Эвристику (упрощение) привязки и корректировки объясняют действием двух основных когнитивных (т.е. познавательных) процессов, которые делают доступными знания, согласующиеся с якорем-привязкой: селективная (т.е. выборочная) проверка гипотез и семантический прайминг (ускорение опознания слова, когда ему предшествовало аналогичное слово или близкое по смыслу). Согласно методу селективной доступности, в первую очередь люди проверяют, насколько верен стандарт для сравнения (якорь-привязка, исходные показатели). Вернемся к примеру с акциями. Потенциальный инвестор взвесит, насколько реален прирост до 5000 пунктов. Так он избирательно активизирует в своей памяти информацию, которая подтвердила бы такую возможность. Люди склонны проверять гипотезы позитивно, т.е. воссоздавать в памяти преимущественно согласующуюся с гипотезой информацию. Активизированная согласующаяся с привязкой информация остается доступной при формулировании дальнейших умозаключений. Такая доступность информации в процессе ПРАЙМИНГА (т.е. быстрого всплывания в памяти) приводит к возникновению эффекта якоря. На основе избирательной проверки гипотез инвестору удастся вспомнить скорее подтверждающую, чем отрицающую информацию, поскольку первая стала более доступной в процессе того, как он думал, может ли случиться так, что индекс акций повысится. Эффект якоря в сфере продаж будет значить следующее. Первая предложенная или упомянутая цена ВЛИЯЕТ НА ТО, КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДМЕТЕ ПЕРЕГОВОРОВ ЧЕЛОВЕКУ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ВСПОМНИТЬ. Если с самого начала продавец назовет высокую цену, это стимулирует покупателя подумать об аспектах, которые подтверждают адекватность этой цены. Все дальнейшие переговоры будут основаны на этой информации. Но если покупатель начнет торг с низкой цены, продавец будет думать об аргументах, подтверждающих адекватность низкого старта. Прежде всего, на ум приходит информация, относящаяся к предмету спора. Предположим, вы хотите купить новую машину и хотите собрать основную информацию («якорь») о цене («Сколько стоит машина: больше или меньше 25000 евро?») Если бы впоследствии вам пришлось оценить, например, размер багажного отделения, основная информация оказалась бы нерелевантной для формирования умозаключений о размере багажного отделения. Поэтому при такой замене показателей («цена» на «размер багажного отделения») эффект якоря прослеживается не так интенсивно, как при наличии одного параметра, как в случае с предметом торга. Психологи Муссавайлер и Штрак доказали, что в первую очередь в памяти активизируется «применимая» информация. В ходе своего эксперимента они попросили участников подумать, сколько может стоить легковой автомобиль, а затем зафиксировали доступность информации, которую им удалось вспомнить. Для этого участников попросили выполнить несколько заданий. Эти задания содержали слова, которые ассоциировались как с высокими (BMW, Mercedes), так и с низкими (Fiesta, Opel) ценами. Респонденты, у которых была привязка (якорь) к высокой цене, быстрее реагировали на «Mercedes», чем на «Fiesta». Очевидно, что эти участники думали о дорогих марках, а не о машинах эконом-класса. А те респонденты, которых предварительно стимулировали думать о более дешевых автомобилях, быстрее реагировали на «Fiesta», чем на «Mercedes». Эффект якоря возникает при селективной активизации в сознании «релевантной» информации. Сравнивая цены на дорогие автомобили, человек в первую очередь вспоминает информацию, связанную с высокими ценами. Это информация влияет на последующее решение и является якорем-привязкой.

Эффект якоря в правовой сфере

В ходе исследования умозаключений присяжных и судей удалось доказать, что «привязки» влияют на оценку вины и на меру наказания. Психологи Энглих и Муссавайлер предоставили нескольким опытным судьям стандартную информацию для вынесения приговора за изнасилование и спросили их, каким был бы их приговор. Предварительно судей попросили высказать свое мнение по поводу того, слишком жесткого или слишком мягкого решения требует обвиняющая сторона (одной группе судей – 12, второй – 34 месяца тюремного заключения). Если первоначально судьи были «привязаны» к жесткой мере наказания – их приговор колебался около 36 месяцев, а при «мягкой привязке» – 28 месяцев тюрьмы. Результаты были одинаковыми, независимо от того, кто предоставлял эту «привязочную» информацию – прокурор или посторонний студент факультета информатики, участвующий в эксперименте, а также независимо от опыта и профессионального стажа судей.

Эффект якоря и ретроспективное искажение

Еще один феномен формулирования умозаключений, который вызывает эффект якоря – это так называемое ретроспективное искажение. Суть его в следующем: как только человек узнает окончательный результат или чем закончилось то или иное событие, ретроспективно (оборачиваясь назад) он склонен существенно переоценивать свои возможности правильно разрешить задачу или предсказать исход событий. Впоследствии все кажется нам предсказуемым. Как происходит, что впоследствии мы воспринимаем вещи так искаженно? Почему, зная результат, мы не можем избежать его искажающего влияния на наши умозаключения? Почему мы говорим: «Я всегда это знал»? С одной стороны, это зависит от того, что ЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ДЕЙСТВУЕТ В ВИДЕ ЭФФЕКТА ЯКОРЯ, влияя на все последующие умозаключения. Если мы знаем результат, то информация, связанная с ним, становится гораздо доступнее. С другой стороны, ретроспективное искажение может быть вызвано процессом формирования умозаключений: чтобы сформулировать или вспомнить ответ, человек опирается не только на привязку, но и на другую информацию – на ощущение легкости в процессе вспоминания (прайминг) или чувство уверенности. Если в момент генерации умозаключения вы чувствуете себя уверенно, это стимулирует вас делать вывод, что вы всегда знали это. Но если вы чувствуете себя неуверенно, вы решите, что вы не могли предвидеть, что все закончится именно так. Ретроспективное искажение, как и эффект якоря, относятся к самым распространенным ложным умозаключениям. Оно присуще как экспертам, так и дилетантам и было выявлено в самых различных сферах деятельности.

Заключение

Высказывание Гозмана, приведенное в начале статьи, есть не что иное, как якорь-привязка: «вступление в НАТО», от которого все должны плясать, как от правильной печки. Именно так действует всякая пропаганда, в данном случае – либерально-оппозиционная.