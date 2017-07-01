Ох, и трудная это работа – из болота тащить бегемота…

К нам приехал ревизор. Как сообщили в министерстве иностранных дел, государственный секретарь США Рэкс Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Киев. Что бы это значило? На память сразу приходит визит Джозефа Байдена, тогдашнего госсекретаря при Бараке Обаме и его нагоняй в Верховной Раде с обличением коррупционеров. Кстати, тогда он все время посматривал на Арсения Яценюка. Времена изменились. В Вашингтоне новая администрация. Новый государственный секретарь США Рэкс Тиллерсон тоже прибыл не случайно. Ведь США приложило руку к созданию Национального Антикоррупционного бюро. И теперь американцы очень озабочены результатами его деятельности. И постоянно напоминают украинским властям о борьбе с коррупцией. Имитации бурной деятельности им уже недостаточно. Первый звонок для наших властей прозвучал во время визита Петра Порошенко в Белый Дом. Дональд Трамп принял нашего Президента весьма прохладно. Встреча продолжалась гораздо меньше, чем до того с Президентом Румынии. Видно, в Белом Доме недовольны… Потому и шлют к нам эмиссаров.

Уровнем украинской коррупции обеспокоены и в Великобритании. Во время визита в Лондон премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и его встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Владимиру Борисовичу прямо указывали на недостатки в реформах, и в том числе, воровитость наших чиновников. Словом, надоумить у нас есть кого. Ту же Верховную Раду, которая жует-пережевывает актуальные темы, но не в состоянии принимать важные законы. К примеру, предыдущие сессионные недели не назовешь плодотворными, особенно для украинской экономики. Но в последнее время Верховную Раду загрузил своими представлениями против народных депутатов генеральный прокурор Юрий Луценко. Регламентный комитет Верховной Рады уже рассмотрел поочередно пять таких представлений – в отношении народных депутатов Евгения Дейдея, Максима Полякова, Андрея Лозового, Олеся Довгого, Борислава Розенблата. В Регламентном комитете большим числом представлены народные депутаты из фракции «Народного Фронта». Обязанности главы этого комитета исполняет тоже представитель «Народного Фронта» народный депутат Павел Пинзеник. Поэтому неудивительно, что на своих заседаниях Регламентный комитет всячески выгораживал коллег по фракции. К примеру, Евгений Дейдей подозревается в незаконном обогащении и в несоответствии уровня своего потребления с данными, указанными в электронной декларации. Расхождение достигает миллионов гривен. Но народный депутат не воспринимает никаких обвинений, хотя не может пояснить происхождение своего автопарка. Другого народного депутата, Олеся Довгого, Генеральная прокуратура подозревает в разбазаривании земельных участков на Жуковом острове в Киеве. Это было несколько лет тому назад, в бытность Олеся Довгого секретарем Киевского горсовета. Олесь Довгий пытался представить дело, как политическое преследование. Такую же сценку сыграл и народный депутат Максим Поляков. В отношении этих четверых народных депутатов Регламентный комитет Верховной Рады не вынес ожидаемого Генеральной прокуратурой решения о снятии с них депутатской неприкосновенности. Оно и понятно: ворон ворону глаз не выклюет. Теперь судьбу этих представлений должен решать председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который может вынести дела этих народных депутатов на рассмотрение парламента. Не так гладко заседание Регламентного комитета прошло для народного депутата из фракции Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата. После просмотра сорокаминутного видеофильма, снятого детективами Национального Антикоррупционного бюро, когда вся страна увидела коррупционные действия народного избранника, Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал Розенблата позором Житомирщины и фракции БПП. И предложил народному депутату Розенблату сложить депутатский мандат. Сам же пан Борислав назвал видеофильм художественным кино и клялся, что никаких денег ни у кого не брал. Хотя в видеофильме было четко показано, что речь шла о получении около 20 тысяч американских долларов. Правда, сам Розенблат только обсуждал, сколько будут стоить его услуги. Как оказалось, к Розенблату был подослан агент по имени Катерина. Она представилась представителем одной из фирм Саудовской Аравии, которая занимается добычей янтаря. И стороны договаривались о содействии Розенблата в пересмотре украинского законодательства, получении нужных лицензий. Кстати, в этой игре принимало участие и Федеральное бюро расследований США. Как видим, контроль за украинским противодействием коррупции самый всесторонний. И если предыдущие подозреваемые в коррупции народные депутаты еще могут выкрутиться, то Бориславу Розенблату, должно быть, придется туго. Тем более, что Генеральный прокурор Юрий Луценко в своем представлении требует не только лишения пана Борислава депутатской неприкосновенности, но его задержания и ареста. Однако, до вынесения Верховной Радой окончательного вердикта, еще есть некоторое время, чтобы народный депутат мог покинуть пределы нашей страны. Как сделал это народный депутат Александр Онищенко. Тем более, что у Розенблата имеются связи в оффшорных компаниях. И, как рассказал на днях народный депутат Сергей Лещенко, Борислав Розенблат, уже будучи народным депутатом, работал в одной из немецких компаний, а стало быть – нарушил украинское законодательство.

До конца нынешней сессии остается пленарная неделя. За это время попытку уйти от ответственности может предпринять и член фракции Радикальной партии Олега Ляшко народный депутат Андрей Лозовой, тот самый, который среди тысяч налички задекларировал коллекцию часов и даже святые мощи. Видимо, надеется на их помощь. Но, скорее всего, народный депутат Лозовой рассчитывает на поддержку своих коллег-ляшковцев. На то, что они не проголосуют за представление Генерального прокурора. Но более реальным выглядит сценарий, когда любитель святых мощей покинет страну. Кстати, специализированный прокурор Назар Холодницкий, которого Олег Ляшко окрестил розовощеким прокурором, тоже обеспокоен, что подозреваемые в коррупции народные депутаты, а прежде всего Борислав Розенблат, в последний раз воспользуются своей депутатской неприкосновенностью. И уйдут от ответственности. А наши правоохранители далеко не всегда могут достать беглецов. Того же скандального судью Николая Чауса они не могут экстрадировать из Молдавии. Куда проще задерживать бывших регионалов. К примеру, бывшего главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, который уже более полугода сидит в сизо.

Словом, последняя пленарная неделя в Верховной Раде будет весьма насыщенной. А Регламентный комитет, возможно, еще не завершил свою работу в отношении проштрафившихся коллег. Ведь в портфеле у Генерального прокурора Юрия Луценко есть еще представление о лишении депутатской неприкосновенности народного депутата Михаила Добкина, подозреваемого в разбазаривании земельных участков в городе Харькове. Как видим, сразу несколько народных депутатов погрязли в незаконном обогащении и в коррупции. Но все они рассчитывают на то, что коллеги их не выдадут. Невольно вспоминаются слова из сказки известного детского писателя Корнея Чуковского: "Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота…"