Путешествие вглубь веков

Собор святого Георгия Победоносца – главный храм Вселенского Патриархата в Константинополе. Именно в этой древней базилике 2 июля состоялось важное и знаменательное событие. Группа украинских журналистов по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела встретилась с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Представители отечественных СМИ не только побывали в Патриаршей резиденции и приняли участие в воскресной литургии, но и совершили ознакомительный тур по христианским святыням города на Босфоре.

Организовать паломнический тур по святым местам помогли отдел внешних связей Украинской православной церкви и офис Атташе по культуре и туризму Посольства Турции в Украине. В числе журналистов была и обозреватель газеты «Слово» Наталья Бржестовская.

Величественный Константинополь – столица легендарной Византии, раскинувшейся между Европой и Азией, – не миф и не сон. Вот он, на расстоянии вытянутой руки. Стоит только прикоснуться к холодной кладке античных стен. Искусные мастера древности строили не на века – на тысячелетия, соединяя кирпичи из особого состава известняком, придававшим строениям не только прочность, но и пластичность.

Чудом уцелевшие в мусульманском мире христианские святыни и сегодня заставляют восхищаться талантами и умениями гениальных византийских иконописцев и зодчих, оставивших нам прекрасные образцы древнего искусства и архитектуры. Группе украинских журналистов посчастливилось полюбоваться ими воочию.

Наше морское путешествие началось в Черноморске. Уютно расположившись в каютах комфортабельного парома «KAUNAS SEAWAYS», мы направились к берегам Босфорского пролива, где раскинулся древний город, более пяти веков назад сменивший и имя, и статус, и официальную религию.

Бывшая византийская и османская столица, через которую проходит географическая граница двух континентов, – сегодня крупнейший мегаполис Турции – Стамбул. Но для нас он представляет интерес, прежде всего, как многовековой центр мирового православия.

Ранним воскресным утром, сойдя на берег и пройдя таможенный контроль, мы отправились прямиком в Патриаршую резиденцию. В храме святого Георгия Победоносца уже началась Божественная литургия, и красивое песнопение возносилось высоко под своды. Слушая его, мы незаметно обошли галереи храма, где хранятся священные христианские реликвии: часть столба, к которому был привязан Господь наш Иисус Христос во время бичевания, святые мощи Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого, императрицы Феофании, ветхозаветной Соломии - матери мучеников Маккавеев, и великомученицы Евфимии.

Вскоре в собор вошел 270-й Архиепископ Константинополя - Нового Рима, встречи с которым мы ждали с нетерпением. Вселенский Патриарх Варфоломей отметил недавно 25-летие Патриаршего служения. За эти годы ему удалось сделать немало для единства православных церквей и налаживания межрелигиозного диалога.

Зная о присутствии украинских журналистов в храме, Патриарх Варфоломей во время службы несколько раз переходил с греческого на церковнославянский язык, а по окончании Богослужения выступил с речью, обращенной ко всему украинскому народу.

Его Святейшество рассказал о своем визите в Украину в 2008 году, о том, как тепло и гостеприимно его принимали у нас, и отметил, что за период его 25-летней миссии Константинопольский Патриархат, как материнская церковь, всегда поддерживал тесную духовную связь с украинским народом и впредь будет делать это.

– Мы всегда рядом с вами, особенно во времена испытаний и трудностей, и сопровождаем вас нашими молитвами и благословением,– сказал Вселенский Патриарх. – Мы посылаем нашу любовь и заботу каждому украинцу без исключения. Мы молимся за единство украинского народа. Мы молимся о мире в Украине и надеемся, что война на ее земле скоро прекратится.

Константинопольский Патриарх напомнил историю становления и утверждения христианства в Киевской Руси князем Владимиром, роль его сына – Ярослава Мудрого в создании церквей и монастырей и его завещание в назидание украинскому народу жить в мире и согласии. В своем обращении Патриарх Варфоломей, процитировав слова Апостола Павла, подчеркнул, что именно христианские ценности и законы могут стать основой для мира и стабильности, процветания культуры и духовности.

«Пусть Бог благословит вас!», этими словами завершил Вселенский Патриарх Варфоломей свою речь.

Специально для паломнического тура Народный художник Украины Виктор Ковтун написал картину «Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей во время их встречи 10 марта 2016 года», которую по окончании литургии и вручил Константинопольскому Патриарху с пожеланиями долгих лет служения Церкви, здоровья и активности на его праведном пути. А журналисты преподнесли Его Святейшеству букетную композицию из привезенных из Украины цветов, созданную общими усилиями под руководством ведущего флориста Екатерины Федончук.

Получив благословение и дары – нательные крестики – из рук самого Константинопольского Патриарха, мы продолжили путь к христианским святыням Византии. Нашим гидом и наставником стала игуменья Свято-Воскресенского Теплодарского женского монастыря Никодима.

И вот мы перед уникальным Собором святой Софии, поражающим своими масштабами еще с Босфора. Мраморный порог истерт за века сотнями тысяч ног. Невероятный, с сорока окнами, купол, расписанный…арабской вязью, выполненной золотом. Галерея с колоннами, узкие окна, сохранившиеся древние христианские фрески. А на круглых черных медальонах – цитаты из Корана. Поднимаемся на галерею Собора... Вместо ступенек – мраморный пандус. С галереи открывается невероятной красоты величественная картина Собора.

Бывший Патриарший православный собор, после завоевания османами Константинополя в 1453 году ставший мечетью, ныне – музей – всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Бытуют легенды о том, что при его сооружении не обошлось без покровительства Небесных сил. Император Юстиниан хотел покрыть стены Святой Софии золотом от пола до сводов, но ему предрекли, что «в конце веков придут очень бедные цари, которые, с целью захватить все богатства храма, сроют его до основания». Тем не менее, строительство Собора поглотило три годовых дохода Византийской империи. «Соломон, я превзошёл тебя!» –эти слова, по преданию, произнес Юстиниан, войдя в построенный Собор, имея в виду легендарный Иерусалимский Храм. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире – вплоть до постройки Собора Святого Петра в Риме. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда стекаются ежедневно тысячи людей разных конфессий и вероисповеданий.

Далее наш путь лежит к монастырю Хора – Музею Карийе.

Жемчужина Константинополя – церковь Христа Спасителя - построена в начале пятого века и, поразительный факт, сохранила оригинальное убранство раннехристианской эпохи. После падения Константинополя над галереей построили минарет, а фрески и мозаики были тщательно замазаны побелкой. Но шедевры византийского искусства сохранились под штукатуркой до наших времен и благодаря усилиям реставраторов постепенно обретают первозданный вид. Редчайшая коллекция византийских мозаик и фресок, созданных в 11-14 веках и являющихся эталонами византийского искусства и единственным в своем роде иллюстративным материалом к Библии, привлекает сюда паломников со всего мира.

За пределами так называемых Феодосиевых стен Константинополя находится еще одна христианская святыня.

В середине пятого века на месте почитаемого еще с языческих времен чудесного источника была построена церковь, ставшая средоточием византийского почитания Богоматери. Считается, что Влахернская икона Божией Матери была написана апостолом-евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Говорят, по пятницам во Влахернской церкви совершалось чудо – покров, который занавешивал икону Пресвятой Богородицы, сам собой поднимался, нередко выполняя роль судьи при спорных вопросах. Во время осады сарацинами в 910 году Богородица явилась молящимся в храме и простерла над Константинополем белый покров (омофор). В честь этого события установлен православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Череда пожаров стала тяжелым испытанием для Храма. И в середине 15-го века здание церкви обрушилось, а средств на его восстановление не нашлось. И только в 1867 году на месте Влахернского источника греческой общиной была построена скромная часовня, окруженная сейчас прекрасным садом с олеандрами и гортензиями. Но источник с купелью и святой водой уцелел. От знаменитой иконы кисти святого Луки остался только серебряный оклад. В 145З году, после падения Константинополя, икона была перенесена на гору Афон, потом была прислана в Москву в дар царю Алексею Михайловичу и сейчас находится в собрании Государственных музеев Московского Кремля.

Словом, наш тур по святым местам Константинополя стал для нас незабываемым событием. А гостеприимство и радушие экипажа парома «KAUNAS SEAWAYS» в ходе рейса создало благоприятную творческую атмосферу на пути к величайшим святыням столицы Византии и обратно.

Уже на пароме, возвращаясь в Украину, журналисты приняли решение организовать совместно с Православной епархией фотовыставку, посвященную встрече с Вселенским Патриархом Варфоломеем и христианскими святынями, и показать ее в городах нашей страны.