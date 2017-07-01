Социально-экономическое положение Одесской области по итогам первого полугодия 2017-го года

Первая декада июля – период обнародования статистических данных за январь-май. Областное управление статистики также подвело итоги полного полугодия по основным позициям статистической отчетности, в том числе – относительно уровня роста/падения доходов населения, индекса потребительских цен и ситуации на рынке труда.

«Опубликованные данные представляют собой своеобразные детали «пазла», которые позволяют увидеть полную картину ситуации в области. Но к сожалению, она не слишком оптимистичная», - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Во-первых, население стареет и вымирает. На протяжении января-мая количество населения уменьшилось на 2852 чел., а соотношение количества умерших к количеству новорожденных – 100 к 68.

Во-вторых, уровень доходов граждан падает. Индекс реальной заработной платы в мае 2017-го составлял 97,9% по сравнению с апрелем. Формально «оптимистический» показатель (январь-май 2017 к январю-маю 2016 – 117,5%) может свидетельствовать только о том, что в лучшем случае зарплаты «проиндексированы» на уровень инфляции (и это несмотря на существенное повышение «минималки»).

В-третьих, на фоне низких зарплат и пенсий происходит пересмотр размеров субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В январе-апреле 2017-го субсидии назначены 76,7 тыс. домохозяйств. Однако средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле составил всего 456,6 грн. (март – 1087,6 грн.). Частично это объясняется тем, что большие выплаты приходятся на отопительный сезон. Но только частично: субсидии наличкой на газ и твердое топливо выдаются круглогодично. А их средний размер также уменьшился – 3167 грн. в апреле, тогда как в марте было 3740 грн.

В-четвертых, несмотря на субсидии, увеличивается задолженность населения за услуги ЖКХ. На начало мая задолженность составляла: за газ – 1308,6 млн. грн., за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 501,6 млн. грн., за содержание домов и придомовых территорий – 154,7 млн. грн., за холодную воду и водоотвод – 90,5 млн. грн., за электроэнергию – 384, 3 млн. грн. При этом, оплата текущих счетов (даже включая выплату долгов за предыдущие периоды) составила в январе-апреле 90% от начисленных сумм. Средний счёт за услуги ЖКХ в Одесской области в мае 2017-го года составил 501 гривну 60 копеек. Год назад, в мае 2016-го, соответствующий показатель составлял 372 гривны 80 копеек. Таким образом, всего за год начисления за услуги ЖКХ на одну семью выросли в среднем на 35%.

В-пятых, даже в статистике первого полугодия просматриваются негативные тенденции относительно увеличения расходов домохозяйств на покупку продуктов питания. Цены на овощи выросли на 43%, цены на фрукты – на 30,5%, на разные виды мясной продукции – на 10,6-17,3%. Ситуация усугубляется падением индекса сельскохозяйственного производства: январь-май 2017 по отношению к январю-маю 2016 – 92,3%, в том числе на сельскохозяйственных производствах – 93,2%, в подсобных хозяйствах граждан – 92,1%. Учитывая, насколько существенную долю расходов домохозяйств составляют расходы на питание, можно предположить, что дорогие продукты существенно «подпортят» статистику и во втором полугодии.

«Для того, чтобы представить ситуацию «в позитиве», представители власти берут во внимание только индексы промышленной продукции и строительства, по которым зафиксировано небольшое оживление по итогам первого полугодия 2017-го, а также апеллируют к росту номинальной заработной платы, забывая напомнить об инфляции. Проблема даже не в том, что реальная заработная плата не увеличивается, а в том, что правительство пытается утверждать обратное», - отмечает Виктор Баранский.

Также, депутат отмечает, что основные индикаторы подтверждают тенденцию к снижению уровня жизни в стране. И это также происходит на фоне заявлений, что «дно пройдено» и доходы массы домохозяйств больше не будут «сползать» за уровень бедности. Продолжающееся падение уровня жизни граждан – объективная реальность. Никакие статистические ухищрения и демагогические заверения правительства не могут скрыть реальные тенденции и процессы, происходящие в стране.