Юные одесситы победили в конкурсе проектов по авиации и отправились на самую масштабную авиавыставку в Париж

В конце июня два юных одессита Назар Леонов и Ярослав Бахмет побывали на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже, который проходит раз в два года в аэропорту под Парижем. Ребята оказались там благодаря обучению курсу авиации «Крылья мечты», организованном на базе туристического агентства «Поехали» при активной поддержке Международного аэропорта «Одесса». Ребята, которые показали самый высокий уровень знаний по итогам курса, получили возможность побывать не только на одном из самых грандиозных авиасобытий мира, но и в парижском Диснейленде.

Авиация объединяет увлечённых людей

Курс «Крылья мечты» для детей 10-15 лет стартовал в сентябре 2016 года и закончился в апреле этого года. Этот пилотный проект, который основали туристическое агентство «Поехали» совместно с Международным аэропортом «Одесса» при личной поддержке директора МАО Виталия Портянко, поможет воплотить детскую мечту, связанную с авиацией, даст ребенку возможность попробовать себя в этой нелегкой сфере в самом юном возрасте, чтобы в итоге выбор профессии стал для него осознанным.

– Авиация объединяет увлеченных людей, делает их мировоззрение богаче, – считает директор магазина путешествий «Поехали», педагог курса Валерия Тройникова. – Я больше 20 лет посвятила работе в авиации, и мне хочется, чтобы дети, как и я, полюбили эту профессию с детства. Тем более, в Одессе она будет востребована всегда. Аэропорт развивается - уже открыт новый пассажирский терминал, и новые авиационные кадры будут востребованы.

Начали курс с истории развития авиации в мире, а закончили тем, как эта сфера развивается в Одессе и Украине. Каждый урок знания подкрепляли видеоматериалом, а на следующее занятие дети готовили домашнее задание, презентацию которого обсуждали и оценивали всей группой.

Много уроков ребята провели непосредственно на территории Одесского аэропорта. Дети побывали в диспетчерском зале и стали свидетелями того, как авиадиспетчер заводил на посадку одновременно два самолета, а также на вышке и лично пережили волнительные моменты касания самолетом взлетно-посадочной полосы.

Из 20 школьников только 14, в том числе – одна девочка, прошли этот курс до конца.

Мой герой – мой дядя

Экзамен состоялся в конце апреля в новом терминале Международного аэропорта «Одесса». Каждый из ребят подготовил проектную работу, которая состояла из рассказа и наглядного материала. За 5-7 минут слушатель должен был убедить комиссию в состоятельности своей аргументации по своему проекту на одну из тем: «Аэропорт будущего», «Почему в моей жизни всегда будет авиация» и «Человек неба». Оценивалась подача, заинтересованность и умение раскрыть тему.

По мнению жюри, лучше всех с задачей справился 11-летний Назар Леонов. Он объединил все три темы, подкрепив рассказ фотографиями и видео. Часть презентации была сделана на английском языке.

- Как он сам объяснил, английский – язык международного общения. И он хочет, чтобы то, что он говорит, услышали не только в Украине, но и за ее пределами. Назар был очень аргументирован и убедителен, и он заслуженно получил первое место, — отметила Валерия Тройникова.

Назар стал обладателем главного приза конкурса — путевки в Париж с посещением Авиасалона Ля Бурже и, конечно, французского Диснейленда.

Однако на этом подарки от организаторов курса не закончились. 10-летний Ярослав Бахмет покорил сердца жюри и онлайн-аудитории, которая наблюдала за презентацией проектов на странице аэропорта в Фейсбуке. Он выбрал тему «Человек неба», и в качестве героя рассказал про своего дядю-летчика, который является командиром «Аэробуса 320». Для него именно дядя – это человек неба и тот, на кого он стремится быть похожим. В силу того, что дядя в это время выполнял рейс и не мог присутствовать на конкурсе, поддержку мальчику оказала его тётя. После выступления племянника Ярослава, она поблагодарила его и подарила фуражку дяди, пожелав много сил, желания и воли, чтобы стать таким же умелым летчиком, как его кумир дядя. Трогательная история сделала Ярослава лидером онлайн-голосования, и Одесский аэропорт наградил победителя дополнительной путевкой на Ле Бурже и в Диснейленд.

Потрясающий Париж

В итоге, победители курса и их руководитель отправились в Париж. С 22 по 25 июня они посетили известную на весь мир авиавыставку в аэропорту Ле Бурже. Одесситы побывали на борту самого большого в мире самолета – А380, на борту сверхзвукового самолета Конкорд, увидели эффектное авиашоу, где самолеты абсолютно разных категорий выполняли фигуры высшего пилотажа на разных высотах.

– Особенно понравилось выступление пилотажной группы военной авиации Франции, – вспоминает педагог курсов Валерия Тройникова. – Семь пилотов выписывали в небе групповые фигуры, а сопровождалось это выбросом цветовых хвостов в тонах флага Франции. Экскурсия принесла массу впечатлений для ребят и, наверняка, повлияет на выбор будущей профессии.

Авиакурс «Крылья мечты» поспособствовал не только развитию у детей новых знаний, но и сблизил их с родителями. Ведь они также были активно вовлечены в процесс обучения и интересовались этой наукой вместе с детьми.

С сентября занятия в клубе «Крылья мечты» продолжатся. Ждут ребят — участников первого курса обучения, которым в новом учебном году будет предложена программа более высокого уровня. Ну и, конечно, будут рады принять в команду новых слушателей.

А главным призом для лучшего участника клуба «Крылья мечты» по-прежнему остается путевка в Париж с посещением авиасалона Ля Бурже в 2019 году.