Одесской области на 150 миллионов урезали субвенции из государственного бюджета

Вместо 385 миллионов гривен субвенций на компенсацию субсидий Одесская область получит всего 230 миллионов.

Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии 17 июля сообщила директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, соответствующее решение приняла Верховная Рада, которая уменьшила субвенции для всего юга Украины, в частности, Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

«Одесская область получит на 140 миллионов меньше, а у Одессы долг перед поставщиками составляет 190 миллионов. Этих денег нам хватит впритык», — отметила Светлана Бедрега.

Также она заявила, что урезание субвенций для юга Украины совпало с увеличением финансирования западных областей и Киева, который получил на субсидии полтора миллиарда гривен.

Интересно, что указанное решение в Верховной Раде поддержали аж 11 одесских нардепов (Павел Унгурян, Сергей Фаермарк, Антон Киссе, Иван Фурсин, Александр Пресман, Леонид Климов, Николай Скорик и другие). Не голосовали только Сергей Кивалов, Дмитрий Голубов и Алексей Гончаренко.

Напомним, депутаты предлагают увеличить расходы на социально-экономическое развитие регионов на 1 миллиард гривен.