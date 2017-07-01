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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Брошенный на землю окурок может «потянуть» почти на тысячу гривен

Категория: Новости


Брошенный на землю окурок может «потянуть» почти на тысячу гривен

Группа нардепов зарегистрировала в Парламенте законопроект о введении административной ответственности за выброшенный мимо урн и контейнеров мусор.

Об этом в соцсетях рассказала нардеп Татьяна Геращенко.

По ее словам, за первичное нарушение штраф будет составлять от двадцати до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов (340-850 гривен), а за повторное - от пятидесяти до ста (850-1700гривен).

При этом Ирина Геращенко отметила, что собирается так же добиться введения ответственности местных властей за отсутствие урн и контейнеров для мусора в общественных местах и зонах отдыха.



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