«Свобода» добилась своего: одесские дети не узнают «варшавской мелодии»

Спектакль «Варшавская мелодия», назначенный на 21 июля в ТЮЗе отменен.

«В связи со сложными (непонятными) сложившимися обстоятельствами мы вынуждены отменить спектакль «Варшавская мелодия»», — отметили представители театра.

Напомним, что недавно местное отделение «свободы» потребовало от СБУ не пускать в страну одесситку Нону Гришаеву, которая должна была играть главную роль в спектакле. Не пускать – за незаконное посещение Крыма, во время которого она приняла участие в открытии детского лагеря «Артек».

Отметим, что уроки истории учат нас, что подобные проявления «свободы» обычно приводят к тому, что от этой самой «свободы» в самое непродолжительное время остается одно воспоминание.