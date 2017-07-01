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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

«Свобода» добилась своего: одесские дети не узнают «варшавской мелодии»

Категория: Новости


«Свобода» добилась своего: одесские дети не узнают «варшавской мелодии»

Спектакль «Варшавская мелодия», назначенный на 21 июля в ТЮЗе отменен.

«В связи со сложными (непонятными) сложившимися обстоятельствами мы вынуждены отменить спектакль «Варшавская мелодия»», — отметили представители театра.

Напомним, что недавно местное отделение «свободы» потребовало от СБУ не пускать в страну одесситку Нону Гришаеву, которая должна была играть главную роль в спектакле. Не пускать – за незаконное посещение Крыма, во время которого она приняла участие в открытии детского лагеря «Артек».

Отметим, что уроки истории учат нас, что подобные проявления «свободы» обычно приводят к тому, что от этой самой «свободы» в самое непродолжительное время остается одно воспоминание.



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