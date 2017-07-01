Таксист, убивший студентку Юридической Академии, просидит в СИЗО до конца лета

Согласно решению Киевского районного суда Одессы Александру Пейчеву, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 17-ти летней студентки Одесской Национальной Юридической академии продлен срок пребывания в СИЗО до 20 августа.

За это время органы дознания должны подготовить материалы для передачи в суд для рассмотрения дела по существу.

Напомним, что по информации следствия, 18 мая Александр Пейчев, который сидел за рулем вызванного студенткой такси, увез ее в Овидиопольский район, совершил изнасилование, после чего убил ее и попытался избавиться от тела.

При этом в ходе первых судебных слушаний задержанный признался в том, что ранее – в 2014 году изнасиловал и убил еще одну женщину в Теплодаре.

Отметим, что если судебно-медицинская экспертиза признает обвиняемого психически нормальным, то за совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.