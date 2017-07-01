Полиция Киева усилит меры безопасности

В среду, 19 июля, в Киеве пройдет концерт популярной группы "Depeche Mode", охраной общественного порядка займутся приблизительно 200 сотрудников структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

Концерт состоится на НСК "Олимпийский", усиленные наряды полиции будут работать на прилегающих к комплексу территориях, остановках общественного транспорта и станциях метро. Полицейские будут заниматься регулированием дорожного движения на улицах, которые находятся около НСК "Олимпийский".

Также сотрудники правоохранительных органов призвали посетителей концерта соблюдать установленные правила поведения, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам полиции в выполнении их функций по поддержанию общественной безопасности.