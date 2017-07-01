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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Еще одну человеческую жизнь отняло ДТП в Одесской области

Категория: Новости / Происшествия


Еще одну человеческую жизнь отняло ДТП в Одесской области

Трагедия произошла накануне вечером в Белгород-Днестровском районе. Как сообщает Патрульная полиция, недалеко от села Прибрежное автомобиль «Ниссан» врезался в грузовик.

В результате тридцати четырех летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Его шестилетняя дочь, ехавшая на пассажирском сидении, получила травмы и госпитализирована.

Что стало причиной происшествия, выясняет следствие.

По неофициальной информации, данных о том, что кто-либо из участников столкновения находился в нетрезвом состоянии, пока нет.



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