Еще одну человеческую жизнь отняло ДТП в Одесской области

Трагедия произошла накануне вечером в Белгород-Днестровском районе. Как сообщает Патрульная полиция, недалеко от села Прибрежное автомобиль «Ниссан» врезался в грузовик.

В результате тридцати четырех летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Его шестилетняя дочь, ехавшая на пассажирском сидении, получила травмы и госпитализирована.

Что стало причиной происшествия, выясняет следствие.

По неофициальной информации, данных о том, что кто-либо из участников столкновения находился в нетрезвом состоянии, пока нет.