Аброськин на посту первого замглавы Нацполиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о том, что назначил первым заместителем главы Национальной полиции начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, который до этого являлся также замглавы Нацполиции.

В то же время Нацполицию в Донецкой области возглавил заместитель В.Аброськина Виталий Невгад.

"Вячеслав Аброськин назначен 1-м замом главы Нацполиции Украины. Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей - дало мне основание по представлению Сергея Князева (глава Нацполиции ) сегодня подписать приказ о назначении генерала Вячеслава Аброськина на высокую должность - служить и защищать каждого из вас", - написал глава МВД на странице в Фейсбук в среду.

А.Аваков высоко оценивает заслуги В.Аброськина на посту начальника ГУ Нацполиции в Донецкой области. "В подотчетной Вячеславу Васильевичу Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности - и это в прифронтовой области! …Парадоксально, но Мариуполь - один из самых безопасных городов страны!" – отметил он.

Министр отдельно указал, что начальником полиции в Донецкой области назначен заместитель В.Аброськина полковник полиции Виталий Викторович Невгад, который также возглавлял следственное управление облполиции.

Перед заседанием Кабинета министров в среду А.Аваков сообщил журналистам, что В.Аброськин "будет курировать так называемый криминальный блок".