 
Информация к новости
  • Просмотров: 106
  • Дата: Сегодня, 13:51
Сегодня, 13:51

Бронзовая награда Анастасии Тодоровой на чемпионате Европы

Категория: Новости / Спорт

Бронзовая награда Анастасии Тодоровой на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве, Болгария, первые бронзовые награды на дистанции 500 м получил украинский экипаж байдарки-четверки в составе Мария Кичасова / Мария Повх / Анастасия Тодорова / Инна Грищун с результатом 1.31,624. Наш экипаж уступил лишь 0,027 секунды немецкой команде, которая стала серебряным призером, и венгерским спортсменкам. Вот такой высокий международный спортивный уровень демонстрирует наша выпускница Института национального и международного права Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова!

Это уже далеко не первая её спортивная победа, она является мастером спорта Украины международного класса, а также победителем и призёром Кубка мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы по гребле на байдарках.

В  кубке Украины по гребле на байдарках памяти Юлии Рябчинской в городе Днепре Анастасия Тодорова  стала призёром сразу на трёх дистанциях, завоевав две золотые и одну серебряную медаль. Уже в первый день соревнований Анастасия победила на дистанции 500 метров в составе экипажа байдарки-четвёрки. Затем, 29 апреля спортсменка стала серебряным призёром в номинации байдарка-одиночка и, наконец, удостоилась золотой медали на дистанции 200 м (байдарка-двойка).
Но без всяких сомнений самым выдающимся достижением спортсменки стало её успешное участие в двух финалах Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной Украины, когда до медали ей не хватило в буквальном смысле доли секунды. 

Анастасия Тодорова является одной из лучших байдарочниц в Украине, совсем недавно она с отличием окончила Институт национального и международного права Международного гуманитарного университета. Самой большой мечтой девушки на сегодняшний день является победа на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Наши поздравления Анастасии Тодоровой, всем спортсменкам и тренерам сборной команды Украины!

Галерея

prev

Бронзовая награда Анастасии Тодоровой на чемпионате Европы
Бронзовая награда Анастасии Тодоровой на чемпионате Европы
Бронзовая награда Анастасии Тодоровой на чемпионате Европы
Бронзовая награда Анастасии Тодоровой на чемпионате Европы
Бронзовая награда Анастасии Тодоровой на чемпионате Европы
Бронзовая награда Анастасии Тодоровой на чемпионате Европы
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 