Бронзовая награда Анастасии Тодоровой на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве, Болгария, первые бронзовые награды на дистанции 500 м получил украинский экипаж байдарки-четверки в составе Мария Кичасова / Мария Повх / Анастасия Тодорова / Инна Грищун с результатом 1.31,624. Наш экипаж уступил лишь 0,027 секунды немецкой команде, которая стала серебряным призером, и венгерским спортсменкам. Вот такой высокий международный спортивный уровень демонстрирует наша выпускница Института национального и международного права Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова!

Это уже далеко не первая её спортивная победа, она является мастером спорта Украины международного класса, а также победителем и призёром Кубка мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы по гребле на байдарках.

В кубке Украины по гребле на байдарках памяти Юлии Рябчинской в городе Днепре Анастасия Тодорова стала призёром сразу на трёх дистанциях, завоевав две золотые и одну серебряную медаль. Уже в первый день соревнований Анастасия победила на дистанции 500 метров в составе экипажа байдарки-четвёрки. Затем, 29 апреля спортсменка стала серебряным призёром в номинации байдарка-одиночка и, наконец, удостоилась золотой медали на дистанции 200 м (байдарка-двойка).

Но без всяких сомнений самым выдающимся достижением спортсменки стало её успешное участие в двух финалах Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной Украины, когда до медали ей не хватило в буквальном смысле доли секунды.

Анастасия Тодорова является одной из лучших байдарочниц в Украине, совсем недавно она с отличием окончила Институт национального и международного права Международного гуманитарного университета. Самой большой мечтой девушки на сегодняшний день является победа на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Наши поздравления Анастасии Тодоровой, всем спортсменкам и тренерам сборной команды Украины!