Из-за одной опечатки украинцы не получат медали чемпионата мира в Будапеште

Анастасия Недобега за свой первый прыжок получила 0 баллов, что перечеркнуло все шансы на высокие места нашей команды.

Напомним, в заявке у нее значился прыжок с вышки 614B (два оборота из стойки на руках). Однако Недобега выполнила прыжок 612B (один оборот ), за что и получила оценку 0.

В чем причина ошибки в протоколе: украинская сторона неправильно подала заявку или ошиблись организаторы, не сообщается, но после прыжка Недобеги украинцы опустились на последнее 19-е место и в итоге сумели лишь подняться на две позиции.

СПРАВКА:

Чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года (Акватика-2017) — 17-й по счёту чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), проходящий в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля 2017 года.