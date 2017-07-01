Официально: печати больше не нужны

В среду, 19 июля в Украине вступил в силу закон, который отменяет использование мокрых печатей в бизнесе. Теперь все документы считаются достоверными при условии подписи уполномоченного на это лица.

Несмотря на то, что в Украине уже три года как формально отменили печати, в некоторых законах все еще было требование их наличия в документах. Это вносило путаницу – одни документы принимались без печатей. Для других они были необходимы. Теперь же эту норму убрали из всех законодательных актов.

Если кто-то из чиновников будет требовать от вас документ с печатью, то это будет считаться вымогательством и таким должностным лицам грозит штраф от 850 до 1700 грн.