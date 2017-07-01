Ремонт моста в районе Паланки на трассе «Одесса-Рени» проводится недостаточно эффективно

Такое убеждение высказал руководитель Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

По его словам, «…к сожалению, я не вижу достаточного прогресса в ходе проведения работ. Есть так же определенные проблемы технического характера в самом строительстве».

Однако, он пообещал обсудить все эти аспекты с подрядчиком и выразил надежду, что после этого ситуация изменится в лучшую сторону.

Напомним, что завершить ремонт моста планировали уже до осени, а реконструкцию всей трассы «Одесса-Рени» губернатор Максим Степанов неоднократно обещал провести до конца года.