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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Ремонт моста в районе Паланки на трассе «Одесса-Рени» проводится недостаточно эффективно

Категория: Новости


Ремонт моста в районе Паланки на трассе «Одесса-Рени» проводится недостаточно эффективно

Такое убеждение высказал руководитель Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

По его словам, «…к сожалению, я не вижу достаточного прогресса в ходе проведения работ. Есть так же определенные проблемы технического характера в самом строительстве».

Однако, он пообещал обсудить все эти аспекты с подрядчиком и выразил надежду, что после этого ситуация изменится в лучшую сторону.

Напомним, что завершить ремонт моста планировали уже до осени, а реконструкцию всей трассы «Одесса-Рени» губернатор Максим Степанов неоднократно обещал провести до конца года.



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