Обвиняемый в растрате директор Львовского бронетанкового завода продолжает ходить на работу

"Я на данный момент не отстранен", - сказал он на пресс-конференции.

Со слов Тымкива, предприятие полностью выполнило свои обязательства по контракту, из-за которого начато уголовное производство.

"Наш завод полностью выполнил свои обязательства, кроме 4 двигателей, все они подлежали замене. Мы готовы их заменить, и после снятия ареста можем встроить их в танки и отправлять в войска", - объяснил директор ГП.

При этом он сообщил, что на предприятии были проведены две аудиторские проверки, во время одной из них выявили убытки на 680 тысяч гривен - по одному из четырех упомянутых двигателей. Во время второй проверки аудиторы пришли к выводу о том, что материальных убытков нет.

"Несколько недель назад снова была аудиторская проверка за два года, во время которой этот вопрос исследовали. И там четко сказано, что никакой материальный ущерб не был причинен", - сказал он.

Также Тымкив заявил, что залог за него внесла сестра, а о причине задержания он решил не говорить, подчеркнув, что ни он, ни его заместитель не были вовлечены в какой-либо сговор или действия, которые могли привести к убыткам.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 18 июля за директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива был внесен залог в размере двух миллионов гривен. Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают директора завода в растрате 28,5 миллиона гривен государственного бюджета.