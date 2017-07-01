В Одессе неизвестные облили зеленкой судью

Инцидент произошел в среду, 19 июля, около автостоянки суда. Двое неизвестных подбежали к судье и вылили ей на лицо и тело жидкость зеленого цвета, находящуюся в пластиковой бутылке из-под Pepsi. Из-за того что жидкость попала судье в глаз, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

"Указанные события дестабилизируют деятельность государственного учреждения, миссией которого является правосудие и защита нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов юридических лиц и граждан и принятие мер, направленных на предотвращение правонарушений", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, в настоящее время проводятся следственные действия, руководство суда готовит соответствующие обращения в органы власти.