 
Информация к новости
  • Просмотров: 78
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессе неизвестные облили зеленкой судью

Категория: Новости

В Одессе неизвестные облили зеленкой судью

 

Инцидент произошел в среду, 19 июля, около автостоянки суда. Двое неизвестных подбежали к судье и вылили ей на лицо и тело жидкость зеленого цвета, находящуюся в пластиковой бутылке из-под Pepsi. Из-за того что жидкость попала судье в глаз, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

"Указанные события дестабилизируют деятельность государственного учреждения, миссией которого является правосудие и защита нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов юридических лиц и граждан и принятие мер, направленных на предотвращение правонарушений", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, в настоящее время проводятся следственные действия, руководство суда готовит соответствующие обращения в органы власти.


Источник: MigNews



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 