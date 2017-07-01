Польшу могут наказать санкциями

Еврокомиссия на следующей неделе может направить Польше очередные рекомендации, чтобы избежать нарушения властями страны принципа верховенства права, а также запустить процедуру предотвращения нарушений европейского законодательства, заявил первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс, передает РИА Новости.В среду коллегия еврокомиссаров обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам Тиммерманса, если три закона, которые пока не приняты, вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической.

"Мы быстро подготовим третью рекомендацию в рамках процедуры верховенства права, чтобы она была формально одобрена коллегией на следующей неделе", — сказал Тиммерманс журналистам.

Он также сообщил, что ЕК "быстро подготовится к запуску процедуры по предотвращению нарушения законодательства ЕС на следующей неделе".

Процедура по предотвращению нарушения может завершиться обращением в Суд ЕС, которому предстоит принять решение о наложении санкций на страну в случае, если будет установлено нарушение этой страной европейского законодательства.