Военные учения на курорте – нонсенс?!

В Одесской области стартовали международные военные учения «Си Бриз-2017», которые продлятся до 23 июля. Всего в учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав численностью более 3 тыс. человек.

«Как правило, учения с участием НАТО привлекают повышенное внимание и еще больше политически «разогревают» ситуацию в регионе. Это означает, что на это время на Одессу будут направлены как всевозможные устройства слежения и радио-электронной борьбы, так и нацелены огневые средства. Можно также предположить, что россияне в ответ проведут и свои учения, что также не будет способствовать спокойствию в Северном Причерноморье», - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Напомним, что в конце января П. Порошенко подписал указ, которым утвердил План проведения учений на территории нашего государства и участия ВСУ в учениях за пределами Украины на 2017 год, принятый Верховной Радой 19 января.

А уже 8 июня текущего года Верховная Рада приняла законопроект № 6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины, который определяет углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации как основу внешней политики. 6 июля П.Порошенко закон подписал.

«Наиболее эффективной моделью для Украины является модель нейтралитета. По примеру Австрии и Швейцарии. Единственно верный путь для нас – это внеблоковый статус», - комментирует Виктор Баранский.

Также, депутат отмечает, что для многих туристов, НАТО является раздражающим фактором, поэтому проведение учений может послужить причиной их отказа от посещения Одессы и области. Более того, перемещения военной техники и значительного контингента военнослужащих создаст проблемы для одесситов и отдыхающих. И это в разгар летнего сезона. Центральным властям пора определиться: какая Одесса им нужна - мировой туристический центр или военная база?