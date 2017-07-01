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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Украине создадут реестр получателей субсидий

Категория: Новости / Экономика и финансы

 

Кабинет министров Украины принял решение до конца 2017 года создать единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства в среду, 19 июля.

"Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении у Минсоцполитики", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это решение является важным для верификации субсидий. Премьер подчеркнул, что реестр будет создан до конца года и заработает с 2018 года.

 

Напомним, с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя.


Источник: Корреспондент.net



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