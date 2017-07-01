В Киеве поймали медсестру, продающую наркотики за 1700 гривен

Известно, что 28-летняя старшая медсестра якобы незаконно хранила, продавала и даже делала наркоманам и алкоголикам наркотические инъекции препаратом "диазепам" (медицинское название "сибазон").

Женщину задержали на горячем после проведения двух этапов оперативной закупки указанного вещества и попытки ввести его в организм пациента за денежное вознаграждение в размере 1700 гривен.

Установлено, что женщина делала аналогичные инъекции наркозависимым на дому, в том числе с помощью капельниц.

Медсестре сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в рамках уголовного производства установлен ряд "реабилитационных центров" для наркозависимых лиц, действующих в Киеве и Киевской области. Во время обысков там обнаружены ампулы с "диазепамом" и другие сильнодействующие лекарственные средства.

"Учитывая, что указанные центры не имеют лицензий на медикаментозное лечение, каналы поступления и химический состав изъятых препаратов устанавливаются, в том числе экспертным путем", - отметили в прокуратуре.

Также установлено, что некоторые пациенты "реабилитационных центров" содержались там против их воли.