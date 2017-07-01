Порошенко в Грузии предложил создать совместный туристический маршрут по Черному морю

Об этом сказал Президент Петр Порошенко в ходе украинско-грузинского бизнес - форума, передают Українські Новини.

"Хочу сообщить, что украинская сторона внесла инициативу налаживания совместного туристического маршрута по Черному морю", - сказал он.

По словам Порошенко, значение туристической сферы трудно переоценить, и наиболее перспективным направлением в ней является развитие морского транспорта.

Президент уверен, что новый маршрут будет интересен для туристов и поспособствует развитию сотрудничества между странами.

Он также выразил надежду, что украинско-грузинский бизнес-форум поспособствует развитию связей между украинскими и грузинскими компаниями и реализации совместных проектов.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Грузия подписали декларацию об установлении стратегического партнерства, а также о сотрудничестве в сфере образования.