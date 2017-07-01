Украине таки обещают летальное оружие от США

Во всяком случае, об этом заявил на слушаниях в Конгрессе США заместитель начальника объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Пол Сильва.

По его словам, этот вопрос может получить решение уже в течение нескольких месяцев. Это объясняется, в первую очередь, сложной системой согласований, которые требуются в подобных вопросах, в том числе, и с командованием вооруженных сил США в Европе.

Однако, как выяснилось, речь пока идет только об оборонительном противотанковом оружии. Которым так или иначе располагают вооруженные силы многих стран.

При этом генерал откровенно отметил, что это вопрос – не военного, а в первую очередь, политического выбора.

Так что, вероятно, украинским властям пока рано радоваться. Ведь администрация Дональда Трампа официально ещё не определилась по этому поводу. Впрочем, как известно, обещанного три года ждут, так что время у американского Президента пока не поджимает.