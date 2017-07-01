Ни одно преступление против журналистов в Украине фактически не раскрыто

По данным телеканала «Интер» об этом проинформировал законодателей руководитель Национального Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, ежегодно отмечаются многочисленные случаи препятствования журналисткой деятельности и прямых нападений на представителей СМИ. Однако до сих пор ни одно подобное преступление по сути не раскрыто, и никто из их совершивших не привлечен к адекватной ответственности.

«Даже дело об убийстве Павла Шеремета, раскрытия которого требуют не только отечественные журналисты, но и представители европейских держав, до сих пор фактически не расследовано», — отметил журналист.

Для изменения сложившейся ситуации он требует провести Парламентские слушания по ситуации со свободой слова и соблюдения прав журналистов. В ходе которых руководители правоохранительных органов должны отчитаться о своей деятельности или об отсутствии таковой.